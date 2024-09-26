Aydın Doğan'dan müzik sektöründe satış: Hisse satışı tamamlandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:39

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:39

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile DMC Müzik'teki yüzde 40 hissesini Fransız Believe International’a devrettiğini bildirdi.

Nisan 2020’de şirketin yüzde 60 hissesini 23,4 milyon dolara Believe International’a satan Doğan Holding, geriye kalan yüzde 40 hissesinin satışı için ise 38 milyon 275 bin 245 Euro karşılığında anlaştı.

Doğan Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada “Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay) Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır. Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır” denildi.