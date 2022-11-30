Aydın’da artan maliyetlerle boğuşan incir üreticisini kuraklık da vurdu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Dünya incir üretiminde birinci sırada yer alan Aydın’da üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğinin yanı sıra kuraklık zor duruma düşürdü. Sonbaharda yeşile bürünen Aydın Ovası’nın kuraklık nedeniyle eski görünümünden eser kalmamasından endişelenen çiftçiler, kışlık sebze ekimi dahi yapamadı.

Çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri de dip yaptı. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; Aydın genelinde doluluk seviyesi ekim ayında yüzde 14 oldu. Kentteki Adıgüzel Barajı yüzde 10, Kemer Barajı’nda yüzde 14, Çine Adnan Menderes Barajı’nda yüzde 22, Gökbel Barajı yüzde 36, İkizdere Barajı yüzde 14, Topçam Barajı yüzde 20, Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 15, Karacasu Barajı da yüzde 28 doluk oranında olduğu açıklandı.

ÜRÜNLER YENİDEN SEÇİLMELİ

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, kuraklığın geçici bir durum olmadığının altını çizerek, “Bundan en az etkilenmek için tedbirler almalıyız. Birincisi sulama sistemlerimizi tamamen modernleştirip en tasarruflu sistemlere geçmemiz gerekiyor. İkincisi de tarımda ikame edeceğimiz ürünleri yeniden seçmeliyiz. Üçüncüsü de üreticimizin ‘vahşi sulama’ dediğimiz sulamaları terk edip diğer sulama şekillerine geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

NAZİLLİ’NİN DOĞUSU...

Aydın’daki barajların doluluk oranlarının düşmesi sonrası kentin nasıl etkilendiğini anlatan Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, “Aydın’ı besleyen üç barajdan biri olan Adıgüzel Barajı’ndaki yağış eksikliği yüzünden Nazilli’nin doğusunda kalan bölgelerde kuraklık kendini iyice hissettirdi. Diğer barajlardaki oranların azalması nedeniyle kuraklık hissetmesek de bu yine de önümüzdeki yıllarda olmayacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ ZOR DURUMDA

Kuraklığın çiftçi üzerindeki olumsuzluklarını anlatan Özdamar, “2020-2021 yılında Aydın’da yaklaşık olarak 500 bin incir ağacı kurudu. Bu sene kuraklık nedeniyle zeytinde kalite ve rekolte düşüklüğü meydana geldi. Pamuk alanlarında da yeterince su alamadığı için 600-700 kilo beklediğimiz pamuk alanlarında ortalama miktar 400-450 kilograma düştü. Aydın üreticisini bu şekilde oldukça kötü etkiliyor” dedi.