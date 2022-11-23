Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan AKP’ye geçen Kürşat Engin Özcan'a tepki: 'Hakkımı helal etmiyorum!'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:39

Aydın’da İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan partisinden istifa etti ve resmen AKP'ye katıldı. Özcan'ın parti rozeti, bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da bu geçiş gündem olurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özcan’a sert tepki gösterdi.

Başkan Çerçioğlu, “Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı arkadaşlar. Halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi hakkımı helal etmiyorum!” diye konuştu. Konuşma sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Öte yandan Özcan’ın AKP’ye geçmesi meclis çoğunluğunda bir değişikliğe neden olmadı.