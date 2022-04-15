Azerbaycan bankasından Türkiye için ev kredisi

15 Nisan 2022 Cuma, 11:57

Azerbaycanlıların Türkiye’deki konutlara olan ilgisi, Bakü merkezli Pasha Bank’ı harekete geçirdi. 2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren banka, Azerbaycanlıların Türkiye’de ev almasını kolaylaştırmak için nisan ayı itibari ile Azerbaycan vatandaşlarına konut kredisi vermeye başlıyor.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre, kredi Türk Lirası’nın yanı sıra Azerbaycan Manatı, Amerikan doları veya euro olarak da kullandırılabilecek. Banka gelecek dönemlerde Türkiye vatandaşlarına da kredi vermeyi planlıyor.

GRUP ÇALIŞANLARIYLA BAŞLAYACAK

PASHA Bank Genel Müdür Vekili Hale Yıldırım, “Türkiye ve Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olarak, biz iki devlet tek milletiz’. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilgisi yüksek, burası onların da vatanı. Biz de PASHA Bank Türkiye olarak, 2021 yılında Premium Bankacılık birimimizi kurarak bireysel müşterilere yatırım ürünleri sunmaya başladık” ifadelerini kullandı. Yıldırım, 2022 için sadece Azerbaycan vatandaşlarını hedeflemekle birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye vatandaşlarına da konut kredisi kullandırmayı planladıklarını açıkladı. Bu yıl pilot uygulama yapacaklarını söyleyen Yıldırım, “Sunduğumuz bu üründe mortgage tutarı, satın alınmak istenen gayrimenkulün yüzde 70’i ile sınırlı olacak. Vade; tutar ve döviz cinsine bağlı olarak ortalama 5 yıl olacak” dedi.

"TÜRKİYE'DE EV FİYATLARI CAZİP"

Azerbaycan’daki yeni konut fiyatlarının yüksekliğinin, Türkiye’deki ev fiyatlarını kura bağlı olarak Azerbaycanlılar için daha cazip kıldığını aktaran Hale Yıldırım, “Türkiye’ye sık yapılan ziyaretler, Türkiye’ye okumaya gelen üniversite öğrencileri de konut talebini artırıyor. Hem TÜİK’in raporlarında hem de bizim yaptığımız ankette büyük şehirlere rağbet olduğunu gördük. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’ya ilgi çok yüksek. Metrekaresi yüksek daireler ile müstakil evlere ilgi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2021'DE AZERBAYCANLILAR BİN 517 EV ALDI

2021 yılında Türkiye’de yabancılara 58 bin 576 adet konut satılırken, bunun 1.517 adedinin Azerbaycan vatandaşları tarafından alındığını söyleyen Hale Yıldırım, “En çok konut satılan ülkeler özelinde bakıldığında da Azerbaycan, sekizinci sırada yer alıyor. 2020 yılında ise konut satış rakamı 1.279 adetti. 2022 yılının ilk 2 ayına baktığımızda yabancılara yapılan satış adedi 8.777 iken bunun 182 adedi Azerbaycanlılara gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında bu rakam 145’di. Bu da yıla iyi girildiğini gösteriyor. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilgisi yüksek” dedi.