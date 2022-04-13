Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkiler hızlandırılmalı, Azerbaycan ile anlaşma imzalanmalı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamento konuşmasında, ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik olumlu mesajlar gönderdi.
Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan
arasında devam eden normalleşme sürecine ilişkin açıklamalar gelmeye devam
ediyor.
Ermenistan Devlet Başkanı Nikol
Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin
mümkün olan en kısa sürede normalleşmesinden yana olduklarını ve uluslararası
toplumun da bu süreci desteklediğini belirterek, “Türkiye-Ermenistan
ilişkilerinin normalleşmesi uzun sürmemeli” ifadelerini kullandı.
"ERMENİSTAN, KARABAĞ'DAN
ELİNİ ÇEKMEDİ"
Öte yandan, Azerbaycan'ın toprak
bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Paşinyan, “Ermenistan, Azerbaycan'a
karşı hiçbir zaman toprak talebinde bulunmadı ve Karabağ sorununun bir toprak
meselesi değil, bir hak meselesi olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle Karabağ'daki
Ermenilerin güvenliklerinin yanı sıra hak ve özgürlüklerinin güvence altına
alınması, Dağlık Karabağ'ın nihai statüsünün netleştirilmesi Ermenistan için
ilkesel önem taşıyor. Ermenistan'ın Karabağ'dan elini çektiğini söyleyenler
var. Ermenistan, Karabağ'a daha önce bugün olduğu kadar hiç yardımda bulunmadı”
açıklamasında bulundu.
AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA
İMZALANMALI
Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın
barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu belirterek, “Azerbaycan ve
Ermenistan kısa sürede bir barış anlaşması imzalamalı” dedi.
Uluslararası toplumun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını ve Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını reddettiğini ifade eden Paşinyan, "Uluslararası toplumun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kesin olarak tanıdığını, bizden bunu tanımamızı ve Karabağ'dan ayrılan Azerbaycanlıların da onun geleceğini belirlemede tam olarak yer almalarını beklediğini halkımıza söylemediğim için suçluluk hissediyorum” ifadelerini kullandı.
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