BAE ile de imzalanmıştı: Merkez Bankası’ndan bir mutabakat daha
Merkez Bankası (TCMB) Türkmenistan Merkez Bankası ile bir mutabakat zaptı imzaladı.
TCMB geçtiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’nın ardından Türkmenistan Merkez Bankası ile bir mutabakat zaptı imzaladı.
TCMB’den yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
BAE İLE DE İMZALAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Abu Dabi Veliaht Prensi bugün Ankara’ya gelmiş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları içeren bir dizi anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmalardan biri de TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında imzalanan anlaşma olmuştu.
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