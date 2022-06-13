BAE, Türk ilaç şirketini satın alıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu, Türk ilaç şirketi Birgi Mefar Group’u satın almak için nihai anlaşmayı imzaladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türk ilaç şirketi Birgi Mefar’ı satın alıyor.
ADQ, steril enjekte edilebilir ürünler üreticisi Birgi Mefar Group’u satın almak için nihai bir anlaşma imzaladı.
Birgi Mefar, Avrupa ve Asya pazarları dahil 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre, anlaşmanın finansal ayrıntıları açıklanmadı.
ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kasım 2021’de Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı.
İlgili Haberler
- ABD'li ilaç şirketinden rüşvet: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı ve 5 kurumdan belge istedi
- Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi alanında mutabakat muhtıraları imzalandı
- BAE ikinci kez Türkiye'yi 'fırsat' olarak tanımladı
- AKP'de BAE krizi görevden alımla bitti: Cahit Özkan cephesinden açıklama
-
Video Haberler
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
- Türkiye'nin acı gerçeği: Sadece yüzde 10,9
- 'Tokatçı' İstanbul'da gerçek oldu!
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
- 4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu
- Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
- Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı