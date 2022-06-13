BAE, Türk ilaç şirketini satın alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu, Türk ilaç şirketi Birgi Mefar Group’u satın almak için nihai anlaşmayı imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:11
BAE, Türk ilaç şirketini satın alıyor
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türk ilaç şirketi Birgi Mefar’ı satın alıyor.

ADQ, steril enjekte edilebilir ürünler üreticisi Birgi Mefar Group’u satın almak için nihai bir anlaşma imzaladı.

Birgi Mefar, Avrupa ve Asya pazarları dahil 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, anlaşmanın finansal ayrıntıları açıklanmadı.

ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kasım 2021’de Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı.


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