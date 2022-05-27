BAE ikinci kez Türkiye'yi 'fırsat' olarak tanımladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesinden Türkiye'ye bir yatırım ilgisi söz konusu olduğunu; bu ilginin özellikle limanlarla, enerjiyle ve demiryolları ile ilgili olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan ve açıklamaları Türkçe'ye tercüme edilen Al Nahyan, özellikle yenilenebilir enerji konusunun odaklarında olduğunu söyledi.
Al Nahyan, "Masdar diye bir şirketimiz söz konusu. Türkiye'deki fırsatları yakından takip etmekte. Bu fırsatı yakalayacak olursak gerek kamu kuruluşları ile gerek özel sektörle bu ortaklıkları yapabilir yakın zamanlarda" dedi.
Al Nahyan söz konusu şirketin özellikle güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarının söz konusu olduğunu söyledi.
TL ZAYIF YATIRIM FIRSATI DENMİŞTİ
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın sözleri daha önce Birleşik Arap Emirlikleri devletinin fon yöneticisinin söylediği sözleri hatırlattı.
BAE fon yöneticisi Türkiye için şöyle demişti:
“Zayıf TL büyük yatırım fırsatı. Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman.”
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