BAE'den gelen açıklamaya ilk tepki: Şirketlerimiz yok pahasına gidecek

13 Ocak 2022 Perşembe, 13:45

Financial Times’a konuşan Abu Dabi Kalkınma Holding (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, uzun vadeli düşünüldüğünde, TL’nin zayıf olması nedeniyle “Türkiye’de alım yapmak için harika bir zaman” olduğunu söyledi. Türkiye’de finans, lojistik ve gıda ile ilgilendiklerini açıklayan Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu’yla (TVF), bu fonun kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil “birkaç fırsat” üzerindeki görüşmelerin çoktan başladığını açıkladı.

Suwaidi, “Sizi dahil edebilecekleri veya sizin onlar üzerinden bir platform geliştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış varlıkları var” dedi.

''ŞİRKETLERİMİZ YOK PAHASINA GİDECEK''

Bu gelişmeyi Cumhuriyet’e yorumlayan Prof. Dr. Duran Bülbül ise bu tür ülkelerin AB’de böylesine büyük yatırımlar yapamadığı için Türkiye’ye yöneldiğini, TL’deki değer kaybının da iştahlarını artırdığını vurguladı. TL’nin son dört ayda yüzde 60 değer kaybı yaşadığını hatırlatan Bülbül, “Bu değer kaybı TVF’deki şirketlerin de ucuzlaması demek. Yani BAE altı ay önce bir şirketin hissesini 1 dolara alacakken bu şimdi 40 sent ediyor. Şirketlerimiz yok pahasına gidecek” dedi.

Gelişmiş ülkelerde bu tür yatırımların iç denge ve rekabeti bozacağı için engellendiğini kaydeden Bülbül, şuna dikkat çekti:

“Maalesef bizde bunları engelleyecek demokratik ve güçlü kurumlar ve güçlü ekonomi yok. Bu gibi yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle ilk defa, kaynağı belirsiz gelen emanet paraların haczedilmeyeceğine dair karar çıkardılar.''