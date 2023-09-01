BAE'ye vergide ayrıcalık

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

İktidar kanadının yıllarca “Darbenin finansal destekçisi” ilan ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yapılacak birçok ürünün ithalatında vergi sıfırlandı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karardaki ürünlerin büyük çoğunluğun bu gıda ürünlerinin oluşturması tepki çekti.

(Baki Remzi Suiçmez)



Muafiyet sağlanan birçok ürünün BAE’de üretilmediğini söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Ülke üretmediği bir ürünü bize sıfır vergi ile satacak. Burada bu ithalatı hangi firmalar yapacaksa onlar zengin olacak. Buna karşılık zaten zararda olan zorla üretim yapan yerli üretici, haksız rekabete maruz kalmış olacak. Yumurta üretimi hızla azalırken biz buradaki sorunları çözmek yerine ithal ediyoruz. Ülkemiz çok önemli bir yer fıstığı üreticisidir. Biz 500 bin ton ithalat izni vermişsiniz. Bizim bunları yurtdışına satmamız gerekirken yurtdışından almamız kabul edilemez” dedi.

(Ömer Fethi Gürer)



İktidarın ithalci anlayışının yine devrede olduğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Diplomatik ilişkiler, ticari ilişkilerle iç içe geçti. Alanı, üretimi ve üreticisi bizden az olan ülkelerden farklı gıda ürünü alır duruma getiren bir yönetim anlayışı ile ülkemiz idare ediliyor. İthalatın önü açılınca yerli üretimde de sorun artıyor” dedi.