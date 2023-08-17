Anlaşmadan BAE ile nükleer projesi çıktı!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

İktidar, Rusya ile Akkuyu’da yapılan nükleer santralın yanı sıra ikinci ve üçüncü santrallar için de çalışma yürütüyor. Hazırlıklar devam ederken Körfez ülkeleriyle imzalanan anlaşmaların içerisinden de “nükleer” çıktı.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi istedi.

‘ORTAK MI OLACAKLAR?’

Çirkin, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı arasında imzalanan enerji anlaşması kapsamında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Türkiye Varlık Fonu tarafından rafineri ve petrokimya tesisi kurulacağı haberleri doğru mudur? Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 milyar dolar yatırımla kurulacağı iddia edilen bu tesise Suudi Arabistan Krallığı mı ortak olacaktır” sorularını yöneltti.

(Alparslan Bayraktar)



Önergeye yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaların onay süreci için TBMM’ye sunulacağını da kaydetti.