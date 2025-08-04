Bağ-Kur borçları için çağrı: Esnaf yapılandırma ve faiz affı istiyor!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bağ-Kur borçlarını ödeyemeyen esnaflar, ekonomik zorluklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek yeni bir yapılandırma düzenlemesi talep ediyor. Faizlerin yüksekliği sebebiyle borçlarının büyüdüğünü belirten esnaf, faizlerin silinmesini ve daha adil bir yapılandırma yapılmasını istiyor.

ESNAFIN FAİZ İSYANI VE YAPIŞTIRMA TALEBİ

İlçede çay ocağı işleten Mustafa Koçoğlu, “9 bin iş gününden emekli olan var, 7 binden emekli olan var, 40 yaşında emekli olan var. Bağ-Kur primi 10 bin lira olmuş. Eşit ve adil şekilde Bağ-Kur'un düzeltilmesini istiyoruz. 500 bin lira borcum vardı, 1 milyon istediler. Yapılandırma yapsınlar borcumuzu ödeyelim, faizi silinsin. ÜFE- TÜFE'ye göre ayarlıyorlar. Biz bunları kaldıramayız. Her şeyin adaletli olmasını istiyorum” dedi.

EŞİTLİK TALEBİ VE PRİM SÜRELERİ

Sanayi esnafı Mehmet Saim ise, “Ben bu Bağ-Kur’umun yapılandırılmasını istiyorum. Faizin kalkmasını istiyorum” diyerek borç yükünün kendisini zorladığını ifade etti. Saim, SGK’lıların 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olurken, Bağ-Kur’luların 9 bin gün prim yatırmak zorunda olduğunu belirterek, “Eşitlik olmasını istiyorum. Onlar da aynı emekli maaşını alıyor. Biz 9 bin iş gününden yatırıyoruz, biz de aynı şekilde yatırıp aynı parayı almak istiyoruz” dedi.

ZORLAYICI EKONOMİK KOŞULLAR VE GEÇİNME SIKINTISI

Mustafa Erdinç ise “Küçük esnafım. 20 yıldır Bağ-Kur borcum var, yatıramıyorum. Faizleri ödeyemiyorum. Devletimiz bu faizleri düşürürse bir imkan bulur belki borcumuzu yatırabiliriz. Zor durumdayız, geçinemiyoruz. Gelirimiz giderimizin altında kalıyor. Devlet büyüklerinden bizi duymalarını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ VE ÖDEME KOLAYLIĞI BEKLENİYOR

Sanayi esnafı Mustafa Topuz ise “Şu andaki borcum 400 bin lira, ödeyemediğim için de öyle kalıyor. Ne sağlıktan ne bir yerden yararlanıyorum. Sordum geçen ay 380 bin liraydı, bu ay 400 bin lira olmuştur. Devletimizden biraz faizleri silip indirim yapmasını istiyoruz. Ödemede kolaylık sağlamasını istiyoruz. İşler düşük, ödeyemiyoruz. Ev geçimi, ev kirası, dükkan kirası ödeyemiyoruz, bu kadar basit. Burada çok esnafımız ödeyemiyor. Burada bin esnaf varsa bunun yarısı ödüyor, yarısı ödeyemiyor” dedi.

Esnafın ortak talebi, Bağ-Kur borçlarının faizlerinin silinmesi ve uygun şartlarla yapılandırılması yönünde.