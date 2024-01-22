Bağ-Kur'da erken emeklilik gündemdeyken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken hesaplama! 'Bu kadar parayı biriktirebilse...'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 9 bin gün olan Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili bir hesaplama yaptı. 25 yıllık süreçte 1 milyon 770 bin 219 TL prim ödemek zorunda Bağ-Kur'lu; Ördursun'un hesabına göre, bu parayı biriktirebilse ana parası cebinde kalır ve aylık 60-65 bin TL faiz geliri elde eder.
Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için gereken 9 bin gün prim sayısının indirilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin 200 prim güne ilişkin “Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için geren 9 bin gün prim üzerinden bir hesaplama yaptı. Erdursun'un yaptığı çıkarım ise şöyle: "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır. Aylık 60.000-65.000 TL faiz geliri elde eder."
Özgür Erdursun'un sosyal medya mesajları şöyle:
"Bağ-Kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün, yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-Kur primi ödemesi gerekiyor.
(09.09.1999 30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)
Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir
Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL
Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder
9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir
Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır
Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti eder
Erkekse 60 yaşına kadar, kadınsa 58 yaşına kadar prim öder
Erkeklerde 75, kadınlarda 73 yaşına kadar ödediği primler kendisine emekli maaşı olarak ödenir
Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır aylık 60.000-65.000TL faiz gelir elde eder"
??Bağ-kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-kur primi ödemesi gerekiyor. (09.09.1999-30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) January 22, 2024
??Bağ-Kur primi asgari ücretin…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin 'Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti. Işıkhan, “O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” ifadelerini kullanmıştı.
Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldığı kulislere yansımıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilir.
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