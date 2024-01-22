Bağ-Kur'da erken emeklilik gündemdeyken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken hesaplama! 'Bu kadar parayı biriktirebilse...'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:58

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:00

Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için gereken 9 bin gün prim sayısının indirilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin 200 prim güne ilişkin “Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için geren 9 bin gün prim üzerinden bir hesaplama yaptı. Erdursun'un yaptığı çıkarım ise şöyle: "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır. Aylık 60.000-65.000 TL faiz geliri elde eder."

Özgür Erdursun'un sosyal medya mesajları şöyle:

"Bağ-Kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün, yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-Kur primi ödemesi gerekiyor.

(09.09.1999 30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)

Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir

Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL

Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder

9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir

Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır

Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti eder

Erkekse 60 yaşına kadar, kadınsa 58 yaşına kadar prim öder

Erkeklerde 75, kadınlarda 73 yaşına kadar ödediği primler kendisine emekli maaşı olarak ödenir

Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır aylık 60.000-65.000TL faiz gelir elde eder"

??Bağ-kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-kur primi ödemesi gerekiyor. (09.09.1999-30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)

??Bağ-Kur primi asgari ücretin… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) January 22, 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin 'Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti. Işıkhan, “O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” ifadelerini kullanmıştı.

Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldığı kulislere yansımıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilir.