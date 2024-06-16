Bağımsız denetim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere ilişkin yönetmelikte ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararıyla finansal raporlamaya esas alınan tabloların hazırlanması için büyük işletme hadlerinde değişikliğe gidildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler faaliyetlerini, asgari şartları Kurumca belirlenen bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütecek.
İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikayetler ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, yaptıkları denetim çalışmaları ve faaliyetleriyle, ilgili mevzuata ve düzenlemelere aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere, aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla ikaz, uyarı, faaliyetin kısıtlanması, faaliyet izninin askıya alınması ve faaliyet izninin iptali yaptırımları uygulanacak. Bu işlemler, Kurumca elektronik ortamda tutulan sicile kaydedilecek ve kamuoyuna ilan edilecek.
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