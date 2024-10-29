Bağımsız Maden İş Sendikası, 10 yıl önce Ermenek'te hayatını kaybeden işçileri andı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:19

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:19

Bağımsız Maden İş Sendikası, 28 Ekim 2014’te meydana gelen ve 18 maden emekçisinin hayatını kaybettiği Ermenek maden kazasının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, şöyle konuştu:

"Bundan 10 yıl önce 18 kardeşimizi kaybettik. Ailelerin yanına ziyarette bulunduk daha sonra mezarlıkları ziyaret ettik. Şunu görebiliyorum ki, aileler sanki bugün ölmüş gibi o kadar mağdur ki bu ülkede madenciler, dünyanın dört bir yanında madenler var. İnsanlar ölürken oralarda tesadüfen ölüyor. Burada bu ülkede de yaşayan madenciler de tesadüfen yaşıyor. Ben bunu bütün siyasetçilere söylemek isterim. Sadece bu madenciler yerin yedi kat altında çalışırken sizler gibi 16 saat güneş görmüyorlar. Sadece dört saatini güneşi görerek yaşayan insanlar. Aileler için devlet için kendini feda eden insanlar. Madenciler sekiz saat yer altında çalışır. Sekiz saat uyur. Sadece iki, üç saat güneş görürler."

"ADALET BUNUN NERESİNDE?"

Çakır, "Türkiye 1923 yılında kurulmuş. Kurulduğundan bu yana işçi kanununun 13. maddesini Fernas işçilerinde kullandık. Bütün siyasetçiler bu işçi kanununu bilirler. Bütün sendikalar da bilir. Ama bu zamana kadar hiç kimse kullanmamış. Biz bu maddeyi niye kullandık? Bir işcimiz hayatını kaybetmesin. Bir canımız daha feda olmasın diye. Bu kanunu kullandık. Buradan siyasetçilerin sesleniyorum. Sendikacılara sesleniyorum. Patronlar nasıl biliyorsa kanunları, biz işçiler olarak da anlatmak zorundayız bu kanunları işçi arkadaşlarımıza. Bir iş yerinde patron biraz daha zengin olacaksa, olmasın o patron zengin. Bizim için o kardeşlerimiz değerlidir. Bugün gördüm ki 10 yıldır bu kardeşlerim, çocuklarını gördüm kocaman çocuklar olmuş. Gördüğünüz zaman yüreğinizde bir acı hissedebiliyorsunuz. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. 10 senedir bu kardeşlerimiz haklarını bile alamamışlar. Adalet bunun neresinde? Bu madenciler bunun için mi yer altına indiler? Bu işçiler bunun için mi can verdiler? Can verdiler fakat bu mağdur insanları devletimiz de siyasetçilerimiz de sendikalar da daha halen de mağdur etmişler" ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİMİZİ ALMADIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Maden işçisi Ahmet Zorlu da şunları söyledi:

"Facianın, katliamın 10. yılındayız. Bu kazada şehit olan rahmetli olan arkadaşlarımıza rahmet diliyor ailelerine sabır diliyoruz. 10 yıldır bu işi takip eden biz madenciler hiçbir zaman arkadaşlarımızı bırakmadık. Her yıl mezarlıklarına gittik. Bağımsız Maden İş Sendikası ve ve DİSK bizi yalnız bırakmadı. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. O insanların haklarını bizler emekli olsak bile hak ettiğimizi almadığımızı biliyoruz. Bu haklarımızı alıncaya kadar her türlü idareye çalışmaya devam edeceğiz."