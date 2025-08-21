Bağımsız milletvekilinden ucuz tavuk döner hesabı: Bu da yerli 'Big Mac Endeksi'

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredisi ile kaç tavuk döner alınabileceğini paylaştı. Dalgın’ın aktardığı “KYK Burs ve Kredisi ile ‘Ucuz’ Tavuk Döner Endeksi” verilerine göre, 2025 yılında lisans öğrencileri için 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilen KYK bursu ile 16 ucuz tavuk döner alınabiliyor. Bu sayı 2007 yılında ise 66 ucuz tavuk döner olarak kaydedilmişti.

YERLİ 'BİG MAC' ENDEKSİ

Big Mac Endeksi, farklı ülkelerde mal ve hizmetlerin satın alma gücünü karşılaştırmak için kullanılan bir yöntem olarak biliniyor. Endeks, Big Mac hamburgerinin fiyatını baz alarak, döviz kurlarının ülkeler arasında mal maliyetlerini ne ölçüde dengelediğini gösteriyor. Gayriresmi bir ölçüm olmasına rağmen ekonomik analizlerde sıkça referans alınıyor.

Türkiye’de ise bu hesaplamanın tavuk döner üzerinden yapılması, Big Mac Endeksi’ndeki yönteme benzerliğiyle dikkat çekti. Öğrencilerin burslarının alım gücünü somut bir ürün üzerinden göstermesi, ekonomik karşılaştırmaları daha anlaşılır hâle getiriyor.