Bahçıvan: Büyük bir pazar fırsatımız var. Zamanın ruhu ‘Bakû’ diyor: Yeni umut Azerbaycan

Karabağ savaşının ardından büyük bir dönüşüm yaşanıyor Azerbaycan’da. Bu değişim sadece siyasi ve askeri değil, ekonomik alanda da kendini gösteriyor. Petrol temelli ekonomisinin ötesine geçmeye çalışan Azerbaycan, sanayi ve ticaret alanında yeni bir atılım peşinde. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir aktör olarak öne çıkmak için stratejik hamleler yapıyor. Bu dönüşüm sürecini “yeni zamanın ruhu” olarak tanımlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da vurguladığı gibi, Azerbaycan, önümüzdeki 10-20 yılın en stratejik bölgesine dönüşecek ve Türk iş dünyası bu fırsatları kaçırmamalı.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin örgütlü olduğu 23 bin üyeli İSO, Azerbaycan’ın başkenti Bakû’ya ziyaret düzenleyerek üyelerinin fırsatları daha yakından görmelerini sağladı. Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov’u ziyaret eden iş insanları, 107 Azerbaycan firmasıyla 190 ikili iş görüşmesi yaptı. Bu dönemi “yeni zamanın ruhu” olarak tanımlayan Bahçıvan, Azerbaycan’ı sadece bir pazar değil, etrafındaki 300 milyonluk nüfusla birlikte büyük bir ortak pazar olarak görmek gerektiğini belirtiyor.

GÜNÜ KAÇIRMAMAK

Enerji altyapısının gücüyle tanınan bir ülke olsa da şimdi farklı bir yola giren Azerbaycan, petrol ve doğalgaz dışındaki sektörlerde de büyümeyi hedefliyor. Bahçıvan, Türk sanayicilerinin bu fırsatları iyi değerlendirerek Azerbaycan’a yatırım yapmalarını öneriyor. “Bugün bu fırsatlar kaçırıldığında, gelecekteki dönüşüm sürecinde yer almak çok daha zor olabilir” diyor, şunları söylüyor: “Küresel pazarlar giderek daralıyor, yerinde üretim ve bölgesel ittifaklar ön plana çıkıyor. Türkiye, bu yeni dönemde rekabet gücünü iyi analiz etmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmeli. Bu topraklara yatırım yapmak, Türk işgücünü burada kalıcı hale getirmek ve stratejik işbirlikleri kurmak, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bağları daha da güçlendirecek. Sadece ekonomik değil stratejik projeler de gündemde. Bunlardan biri olan Zengezur Koridoru da gelecekte “21. yüzyılın Süveyş Kanalı” olabilecek. O da büyük fırsatlar sunacak.”

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağların ekonomik işbirliğinde somut karşılık bulmasını hedeflediklerini belirtiyor.