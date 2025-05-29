Bakan Bayraktar'dan doğalgaza zam sinyali: 'Bir bakmamız lazım...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bayraktar, elektrikte bu yaz içerisinde zam yapmayı düşünmediklerini ifade etti. Bayraktar doğalgazda olası zamma karşın ise, "Bir bakmamız lazım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR İKİ AY İÇERİSİNDE GÖZÜKMÜYOR"

Bayraktar, 'Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?' sorusuna ilişin, şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım.

Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."