Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektrik faturalarında yeni model geliyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:42

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Elektrik ve doğal gaza çok büyük desteğimiz var. 1000 liralık faturanın yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"VATANDAŞIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pandemi sürecinden başlayarak ekonominin durduğu süreçten itibaren devlet hanehalkı ve ticarethaneleri destekledi ve destekler devam ediyor. Elektrik ve doğal gaza çok büyük desteğimiz var. 1000 liralık faturanın yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz. Destek mekanizmalarını doğru kurgulamamız gerekiyor. Hepimizin kullandığı doğal gaz ve elektrikte destek var. Maliyet esaslı yansıtmak daha doğru olur diye görüyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara destekten istifade etmesini istiyoruz. İnşallah bu dönemde bu destekleri devam ettireceğiz.

"FİYATLARI MALİYET ESASLI YANSITMAK DAHA DOĞRU"

Ortalama tüketimlere baktığımızda 200 kw/s tüketim var. 207 kuruşluk bedelden baktığımızda 415 lira eder. Yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Çok daha büyük evi olan elektrik faturası 5000 lira gelenlere 3000 lira destek vermiş oluyorsunuz. Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.''

DOĞALGAZ ÜRETİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni doğalgaz üretim üssünün 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahasına gönderilip üretime başlayacağını açıkladı.