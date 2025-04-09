Bakan Bayraktar'dan elektriğe zam açıklaması: 'Maliyetleri yansıtmış değiliz'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:20

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin son dönemde yapılan elektrik zammına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin olarak "Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu. Yani şu anda elektriğin olması gereken maliyetin çok altını vatandaşlarımız ödüyor. Dolayısıyla aslında bu yapılan bu destek miktarındaki bir düzenleme. Biz desteğe hala devam ediyoruz, henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapmıştık, belli bir tüketim üzerindeki abonelere maliyet neyse onu yansıtmaya başlamıştık yüzde üçlük bir abone kesimi dolayısıyla onun dışında kalan 40 milyon aboneye desteklerimiz devam edecek. Yeni bir zam planımız yok, destek bütçesinden karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 5 bin kilovat saati aşan tüketicilere yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu düzenleme ile birlikte, 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan gruptaki abonelere elektrik fiyatlarının gerçek maliyetinin yansıtılacağını ve devlet desteğinin bu kullanıcılar için sonlandırılacağını belirtmişti.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam gelirken, bu oran sanayi kullanımı için yüzde 10 olarak ifade edildi. Sanayi kesiminin kullandığı doğalgaz ise yüzde 20 zamlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayında 'enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı' açıklamasının ardından gelen elektrik zamları dikkat çekti.