Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı: Zam en çok onlara yaradı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:11

AKP’nin elektrik piyasasında yaptığı özelleştirme adımları, şirketlerin kârını artırırken yurttaşın cebine daha fazla yük bindiriyor. Elektrik piyasasını üretim, iletim ve dağıtım olarak üçe ayıran iktidar, Türkiye’yi 20 dağıtım bölgesine bölerek kontrolü özel şirketlere devretmişti. "Hizmet kalitesi artacak, fiyatlar düşecek" söylemleriyle başlayan bu süreçte, zamanla kalite gerilerken, elektrik faturaları da sürekli artan zamlarla birlikte kabardı.

ZAM YİNE ŞİRKETLERE YARADI

Geçtiğimiz hafta elektrik tarifesine yapılan yüzde 25'lik zam sonrası oluşacak ek gelirin büyük bölümünün dağıtım şirketlerine aktarılacağı belirtiliyor. Yeni tarife ile üretim fiyatları sabit kalmasına rağmen, dağıtım bedelleri yükseltildi. Bu nedenle zamdan kaynaklanan milyarlarca liralık yük, yurttaşın cebinden çıkıp şirketlerin kasasına yönelmiş olacak.

Sözcü’den alınan habere göre, elektriği devletten ucuza alıp devletin kurduğu altyapı üzerinden halka satan dağıtım şirketleri arasında Cengiz ve Kolin gibi büyük gruplar da bulunuyor. Artan zamlarla birlikte yurttaşın her ay elektriğe 5,3 milyar lira daha fazla ödeme yapacağı ve bu tutarın büyük kısmının belirli şirketlerin kasasına gideceği hesaplanıyor.

Konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektriğin üretim maliyeti yalnızca 49,4 TL iken, bu elektriğin dağıtım şirketleri aracılığıyla yurttaşa ulaşması için 183,6 TL daha ödeniyor. Böylece, toplam 233 TL’lik maliyetin 79 TL’si dağıtım bedeline, 21 TL’si ise enerji üretimine gidiyor. Üstelik, şehit yakınları ve gazilere yönelik indirimli tarifelerde bile bu dağıtım bedelleri ağırlığını koruyor; faturaların yüzde 93’ünü oluşturuyor.

MİLYONLARCA ABONE ZAMDAN ETKİLENECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yapılan elektrik zammının 41 milyonu aşkın konut abonesini doğrudan etkileyeceğini belirterek, “41 milyon 189 bin 208 adet konut abonesi elektrik zammından etkilenecek. Vatandaşların cebinden her ay 5 milyar civarında daha fazla para çıkacak. Bu paralar, AKP’nin yüzde 100’ünü özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına akacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır” açıklamasını yaptı. Yavuzyılmaz, “495 TL’lik elektrik faturası 619 TL’ye çıkıyor. Elektrik dağıtımı ve perakende satışının yüzde 100’ü özelleştirildi” dedi.

KÂĞIT ÜZERİNDEKİ ŞİRKETLERLE KÂR KATLANIYOR

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş ise, kamuya ait sistemlerin özelleştirilerek sanal bir dağıtım piyasası oluşturulduğunu, bu sayede halkın elektriği iki kat pahalıya kullanmak zorunda kaldığını vurguladı. Ulutaş, “Dağıtım şirketlerinin bir de masa başında, kağıt üzerinde çalışan ‘perakende şirket’ diye ikiz kardeşi var. Dağıtım şirketleri ile perakende aslında aynı. Bunlar devletten ucuz elektriği alıp kârı koyup vatandaşa pahalıya satıyor” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ)

Sahibi: Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı)

Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı) Dağıtım Bölgesi: İstanbul (Avrupa yakası), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya

İstanbul (Avrupa yakası), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya Abone Sayısı: 5,3 milyon

Akdeniz Elektrik Dağıtım (Akdeniz EDAŞ)

Sahibi: Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı)

Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı) Dağıtım Bölgesi: Antalya, Isparta ve Burdur

Antalya, Isparta ve Burdur Abone Sayısı: 2,3 milyon

Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ)

Sahibi: Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı)

Cengiz-Kolin (Limak ayrıldı) Dağıtım Bölgesi: Sivas, Tokat ve Yozgat

Sivas, Tokat ve Yozgat Abone Sayısı: 1,7 milyon

Meram Elektrik Dağıtım (MEDAŞ)

Sahibi: Cengiz-Alarko

Cengiz-Alarko Dağıtım Bölgesi: Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir

Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir Abone Sayısı: 3,6 milyon

Uludağ Elektrik Dağıtım (Uludağ EDAŞ)