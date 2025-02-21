Bakan Bayraktar'dan fiyat artışı açıklaması, tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında, doğalgaz ve elektrikte hane halkı için nisan ayına kadar bir fiyat artışı öngörmediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar'dan fiyat artışı açıklaması, tarih verdi!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 18:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TGRT’te katıldığı bir programda doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, şöyle konuştu:

''Hedefimiz tabii mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunları yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz.''


Etiketler: #zam #Alparslan Bayraktar #doğalgaz

İlgili Haberler

Eş zamanlı operasyon! 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İstanbul'da 4 şüpheli yakalandı

Eş zamanlı operasyon! 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: İstanbul'da 4 şüpheli yakalandı
2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?
Elektrikte örtülü zam! CHP'li Demir'den Bakan Bayraktar'a: 'Bu insanlar nasıl iki kat fatura ödesin?'

Elektrikte örtülü zam! CHP'li Demir'den Bakan Bayraktar'a: 'Bu insanlar nasıl iki kat fatura ödesin?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler