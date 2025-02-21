Bakan Bayraktar'dan fiyat artışı açıklaması, tarih verdi!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında, doğalgaz ve elektrikte hane halkı için nisan ayına kadar bir fiyat artışı öngörmediklerini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TGRT’te katıldığı bir programda doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, şöyle konuştu:
''Hedefimiz tabii mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunları yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz.''
Etiketler: #zam #Alparslan Bayraktar #doğalgaz
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