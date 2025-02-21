2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorular gündemde. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:54

AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandıktan sonra 10 Şubat 2025 Pazartesi günü AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Bugünlerde ise AÖF kayıt yenileme bitti mi, ne zaman son merak ediliyor. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme bitti mi? AÖF kayıt yenileme son günü ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ne zaman?

2025 AÖF KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
  • Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

Etiketler: #aöf kayıt yenileme #AÖF #ne zaman #bahar dönemi

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