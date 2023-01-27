Bakan Bilgin açıkladı: EYT'de ilk maaş ne zaman? İşte son durum...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alabilecekler?" sorusuna yanıt verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
Bakan Bilgin, TBMM'de imzaya açılan EYT düzenlemesiyle ilgili ise "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir" açıklamasında bulundu.
9 EYLÜL 1999 TARİHİ ESNETİLEBİLİR Mİ?
EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını belirten Bilgin, "EYT'li maaşında düşük zam iddiası doğru değildir" dedi.
Geçici işçilerin durumuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur" diye konuştu.
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