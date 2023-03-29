Bakan Bilgin: SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:08

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 19:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir” dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına fazla mesai verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun.”