Bakan Bilgin: SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir
EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. Bakan Bilgin, “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına fazla mesai verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun.”
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 29, 2023
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