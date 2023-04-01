Bakan Bilgin: 'Ücretler üzerindeki vergi dengesizliğini çözeceğiz'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:48

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:41

Ankara’da gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 17’nci Olağan Genel Kuruluna Bakan Vedat Bilgin’in yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak katıldı.

"SERMAYENİN EMEK DÜŞMANLIĞI YAPMASINA İZİN VERMEYİZ"

Bilgin, vatan ve emeğin birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Vatanımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Türkiye, 19’uncu yüzyılı az gelişmiş ülke olarak yaşadı. 2000’li yıllardan itibaren Türkiye adeta yapı değiştiriyor. Gelişme yolunda önemli mesafeler kat ettik. Bütün bu dönemin karşılaştığımız her sorununu biz ancak birlikte aşabiliriz. Biz sermayeye düşman değiliz; ama biz sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir.”

"ENFLASYON EMEKÇİLERİN SABİT GELİRLERİNİ TAHRİP ETTİ"

Bilgin, enflasyonun emekçilerin sabit gelirlerini tahrip ettiğini belirterek, “Biz sosyal devlet sorumluluğuyla buna karşı çeşitli tedbirler aldık” dedi.

“Ben öğrencilik yıllarımda Ankara’da bir tekstil atölyesinin duvarına ‘asgari ücret vergi dışı bırakılsın’ yazısı yazan birisiyim” diyen Bilgin, “Sadece asgari ücretten değil, bütün ücretlerin gelirinden asgari ücret oranında vergi dışı bırakılması benim bakanlığım döneminde benim hazırladığım çalışmayla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yasalaştı ve uygulamaya konuldu. Buna rağmen biliyorum ki ücretlerin üzerinde hâlâ vergi dengesizliği vardır” diye konuştu.

“Bunun da çözülmesi konusunda hem Türk- İş hem de TİSK başkanımızın kendi imzalarıyla bana getirdikleri benim de çalıştığım bir konu var. İnşallah onu da çözeceğiz” diyen Bilgin, “Hiçbir konuyu ‘seçimden önce yapalım seçimden önce bitirelim’ gibi bir derdim yok. Biz zaten önümüzdeki dönemde iktidarda olacağız. Dolayısıyla o konuyu biz çözeceğiz. Kimse endişe etmesin” ifadelerine yer verdi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında EYT’lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı vermişti.

Bilgin ise EYT ile ilgili şöyle devam etti:

“EYT, yirmi küsur yıldır çözülmeyen bir sorundu, EYT sorunu çözüldü. EYT’lilerin büyük kısmı yaklaşık 950 bin kişisi işçiydi. Onların sorununu çözdük. 1 Nisan’dan itibaren hak edenler iki maaşla çalışacaklar.

Çalışma imkanlarının da önünü açtık. Sosyal güvenlik destek primini aşağı çekerek işverenlerin onların çalışmasına imkan vermesi halinde avantajlı olmasını temin ettik. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işletmeciliğine müracaat etmesi sonucunda artan sayılar var. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdim."