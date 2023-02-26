Bakan Vedat Bilgin, DİSK'in önerilerine olumlu yaklaştı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki heyet, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek depremle ilgili kamuoyuna da açıklanan sosyal politika önerilerini iletti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00
Bakan Vedat Bilgin, DİSK'in önerilerine olumlu yaklaştı
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Görüşmede deprem bölgesindeki işçilerin kıdem tazminatlarını da gündeme getiren DİSK heyeti, bu illerde istifa eden, ayrılmak isteyen, ailesinde kayıplar olan işçilere istemeleri halinde bu tazminatın ödenmesini önerdi. 

GÖZLER AKP’DE

Ödeyemeyecek durumda olan işverenler için de devletin garantör olmasını talep eden DİSK, ayrıca fabrikalardaki engelli işçi kontenjanları konusunda oldu. DİSK ülke genelinde tüm fabrikalardaki engelli işçi kontenjanlarının da depremzedelere açılmasını istedi.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakan Bey, ‘önerileriniz için yasal düzenleme gerekiyor. Biz mevcut yasal durum üzerinden kararname çıkardık. Meclis açıldıktan sonra taleplerin dikkate alınacağını’ söyledi. Bakan bey bu tür konulara bireysel olarak sıcak bakıyor. Ancak AKP ya da Meclis’teki yapı nasıl bakar bilemiyoruz. Kendisi taleplerimizi doğru bulduğunu söyledi. Pratikte yaşanılan şeyler olduğunu dile getirdi. Meclis açıldıktan sonra bakacaklarını, değerlendireceklerini dile getirdi.” 


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