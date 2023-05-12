Bakan Bilgin'den canlı yayında açıkladı: EYT'liler için kritik tarih

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:58

Güncelleme: 12.05.2023 - 08:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Çalışma hayatına ilişkin önemli bilgiler veren Bilgin, ay sonuna kadar bütün EYT'lilere maaş bağlanacağını söyledi. Bilgin, ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara maaşları oranında zam yapılacağı vaatlerini de yineledi.

Bilgin, EYT'den yararlanabilmek için stajyerliğin sayılmasını isteyenlere ilişkin soruya "ortada bir mağduriyet yok" yanıtını verdi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

EYT BAŞVURULARI

Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.

STAJYER VE ÇIRAKLARIN EYT MAĞDURİYETİ

Burada bir mağduriyet söz konusu değil. Staj bir eğitimdir. Eğitimin bir parçasıdır. Sadace orada çıraklık eğitimini ayırmak lazım. Onun dışındaki stajyerler mağdur değildir. İş akdiyle bir yere girmemişlerdir. Primini ödeyecek bir işveren yok ortada.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

"7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız. 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında yukarıya dogru bir yansıtma olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emeklilerimiz rahat edecekleri bir düzenlemeyle karşılaşacaklar.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI

3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti Temmuz ayında değerlendireceğiz. Amacımız reel ücret kaybını değerlendirerek, fiyat artışlarını dikkate alarak asgari ücreti belli bir düzeyde tutmak."