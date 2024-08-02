Bakan Bolat açıkladı! İhracatta temmuz rekoru

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:43

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:04

İhracatta temmuz ayı verileri belli oldu.

İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi.

Bu rakam en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat yüzde 4,1 oranında artarken, 148,8 milyar dolara çıktı. 12 aylık ihracat da yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara yükseldi.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yer alırken, onu, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olduğunu belirterek, tüm zamanların ne yüksek Temmuz ayı ihracat rakamının elde edildiğini bildirdi.

Bolat açıklamasında şunları söyledi:

"2024 Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına gelince, gururla ifade etmeliyim ki, Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artış (2024 Haziran ayına göre %18,2 artış) ile 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir.

Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 Milyar Dolar ve bir önceki yıla göre %3,4 artış ile yine Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kırmıştır.

2024 Temmuz ayı ihracatımızdaki bu tarihi rekorların neticesinde, dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiştir.

İthalatımızdaki düşüş eğilimi, Temmuz ayında da devam etmiştir. İthalatımız, Temmuz ayında yıllık bazda %7,9 oranında (2,6 milyar dolar) gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar gerçekleşmiştir.

2024 Temmuz ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız, yıllık bazda %42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara gerilemiştir.

2024 Temmuz ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 14,5 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bu oran da %75,7 seviyesine çıkmıştır."