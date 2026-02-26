Bakan Bolat ihracattaki düşüşün sebebini açıkladı: Yılın ilk ayı...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, ihracat ve ithalatın yılın ilk ayında yatay seyrettiğini belirtti. Bolat, ihracatın ocak ayında takvim etkisi nedeniyle yüzde 4,0 azalarak 20,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

TAKVİM ETKİSİ VE GEÇİCİ DÜŞÜŞLER

Bakan Bolat, ihracattaki düşüşte takvim etkisinin öne çıktığını ifade etti. Geçen yıl ocak ayında bir iş günü fazla olduğunu, bu yıl ise bir cumartesi günü fazla bulunduğunu belirten Bolat, yılbaşı tatili sonrası ilk iş gününün en çok ihracat yapılan cuma gününe denk gelmesinin de ihracatı aşağı yönlü etkilediğini vurguladı. Bu etkilerin geçici nitelikte olduğunu ve ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar sınırladığını söyledi.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT VE HİZMETLER SEKTÖRÜ

Bolat, 2026 ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 272,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2025 yılı ocak ayında bu değerin 262,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Hizmetler ihracatında artış trendinin devam ettiğini ifade eden Bolat, ocak ayında hizmetler ihracatının yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı. Buna göre yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatının toplamının 395,3 milyar dolara çıkacağını, 2025 yılı ocak ayında bu değerin 380,6 milyar dolar olduğunu kaydetti. Küresel ekonomide artan rekabet, korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen ihracattaki artış trendini sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ALTIN, GÜMÜŞ VE ENERJİ SEKTÖRÜ ETKİLERİ

Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların 71’inci fasıl kıymetli metaller ve taşlar ihracatını yüzde 33,7 düşürdüğünü ifade eden Bolat, takvim etkisinin yanında bu unsurun da öne çıktığını aktardı. Varil başına Brent petrol fiyatlarının geçen yıl ocakta ortalama 76 dolar civarında, bu yıl ise 65 dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, enerji ihracatının fiyat bazında baskılanmasıyla 27’nci fasıl ihracatının yüzde 28,5 azalarak 921,9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

İTHALAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI

Bakan Bolat, ocak ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 28,7 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış ithalatın ise 365,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Dış ticaret açığının ocak ayında yüzde 11,6 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 93,0 milyar dolara çıktığını aktardı.





