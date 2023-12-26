Bakan Bolat: 'Kişi başı milli gelir 12 bin 500 dolara yükselecek'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:43

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracat Seferberliği Zirvesi' programına katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen programda konuşan Bolat, Covid-19 pandemisi ile piyasalarda ciddi anlamda stokçuluk ve fırsatçılık olduğunu, özellikle otomotiv sektöründe sorunlar meydana geldiğini söyledi.

"12 BİN 500 DOLAR YÜKSELECEK"

Bolat, ihracat rakamlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü. Dünya üretimi durgunlaştı. 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız depremler ile büyük bir sarsıntı yaşadık. Büyük yıkımlar oldu. Buna rağmen Türkiye, ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan'da da rakamlar bu civarda, Avrupa Birliği'nde büyüme yüzde 0 civarında. İhracat konusunda ise ilk 2 ay yüzde 8'lik kayıpla başlamıştık. İnşallah artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatını inşallah yüzde 13'lük artıda bitireceğiz. Dış ticaret ve cari açığımız, gerilemeye başladı. İthalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre, bir gerileme var. İhracatımızda geçen yılın aynı aylarına göre artış sağlayarak ilerledik. 2024 yılından umutluyuz. Dünyadaki siyasi tablo, savaşlar ve ekonomik tablo belli. Buna rağmen azim ve şevk ile çalışmaya devam edeceğiz. Orta vadeli program iyi işliyor. Makro hedeflerin neredeyse tamamı tuttu. İşsizlik oranında yüzde 8,5'e geriledik. Bu, büyük bir başarı. İstihdam sayımız ise 32 milyona yükseldi."