Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Gümrük Birliği müzakereleri önümüzdeki yıl başlayabilir

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:47

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de iş adamları ile görüştü.

İki ülkenin ilişkilerini değerlendiren Bolat, Azerbaycan ile yalnızca kardeşlik değil, ticari olarak da, sanayide, savunmada önemli iş birlikleri olduğunu belirtti. Bu yıl ticaret hacminin 7 milyar doların üzerine çıktığını aktaran Bolat, "Azerbaycanın en büyük yatırımları Türkiye’de. 2 bin 800 Azeri yatırımcı Türkiye’de yatırım yapmış. Yatırımlar arttıkça ticaret de katlanarak büyüyor. Enerji fiyatlarının yükselişi Azerbaycan’ın elini kuvvetlendirdi. Dağlık Karabağ’ın kurtarılması çok önemli yatırımların da önünü açtı" ifadelerini kullandı.

AB ile ilişkiler ve Gümrük Birliği'ne ilişkin değrelendirmelerde bulunan Bolat, Avrupa Birliği'nin siyasi bir tutum olarak şu anda müzakereleri durdurduğunu vurguladı.

AB'nin Türkiye için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Bolat şöyle konuştu:

"Aramızda bir gümrük birliği var ancak şu anda tıkanan bir süreç söz konusu. Her konuda AB komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirildi. Olumlu da bir tutum söz konusu. Almanya’nın da önemli olumlu bir tutumu oldu.

Gümrük birliğinin modernleştirilmesi konusunda AB komisyonunun olumlu bir tutumu var. Vize sorunlarının aşılması, taşımacılık kotalarının artırılması gibi görüşmelerimiz var.

Komisyon görüşmeleri şu anda ertelenmiş durumda, ben bunu siyasi bir tutum olarak görüyorum. Ancak bu dünyanın sonu değil. Özellikle AB, Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak görüyor. AB siyasetçilerinden ziyade iş dünyası Türkiye ile daha çok yakınlaşmak istiyor. Müzakereler önümüzdeki yıl başlayabilir."