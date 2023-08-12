Bakan Bolat, süt ve süt ürünleri sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, süt ve süt ürünleri sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, süt ve süt ürünleri sektör temsilcileriyle görüşerek talep ve önerilerini dinledi.
Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti.
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Ülkemizin süt ve süt ürünleri sektörlerine ilişkin talep ve önerileri ile gelişme alanlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sağlıktan ve kaliteden ödün vermeden sektörlerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'