Bakan Bolat verileri açıkladı: Dış ticaret açığında dev artış!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 büyüme performansı ve 2026 Şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle küresel konjonktürden etkilendiğini belirtti.

2025 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Bolat, “Ekonomimiz 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 3,8 ve son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü. Böylece 2025 yılının tamamında yüzde 3,6’lık bir büyüme performansı yakaladık” dedi. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında Polonya ile en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu ve milli gelirde rekor kırıldığını iddia etti.

ŞUBAT AYI İHRACAT VE MAL-HİZMET İHRACATI

Bolat, 2026 Şubat ayı ihracat verilerini paylaşarak, “Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21,1 milyar dolar oldu” dedi. Son 34 ayın 25’inde mal ihracatında artış kaydedildiğini ve yıllıklandırılmış mal ihracatının 272,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Hizmet ihracatında da güçlü görünümün sürdüğünü belirten Bolat, “Şubat itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın 123,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Toplam mal ve hizmet ihracatında ise 396 milyar dolar seviyesine gelmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

İHRACAT ARTIŞINI SINIRLAYAN KALEMLER

Şubat ayında ihracat artışını sınırlayan unsurların enerji ve mücevher kalemleri olduğunu belirten Bolat, “Enerji ihracatımız yüzde 40,3 düşüşle 818 milyon dolara geriledi. Petrol yağlarındaki 515 milyon dolarlık azalış belirleyici oldu” dedi. İşlenmiş altın ve mücevher ihracatında da küresel fiyat dalgalanmalarına bağlı düşüşler görüldü. Altın ve enerji hariç ihracat ise yüzde 6,3 artışla 19,2 milyar dolara ulaştı.

Parite gelişmelerinin dış ticaret dengesine 267 milyon dolarlık katkı sağladığı kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE İTHALAT

Bolat, Şubat ayında ithalatın yüzde 6,1 artarak 30,3 milyar dolara çıktığını belirterek, gümüş ve işlenmemiş altın ithalatındaki yükselişe dikkat çekti:

Gümüş ithalatı 1,1 milyar dolara yükseldi. İşlenmemiş altın ithalatı da 2,2 milyar dolar oldu. Buna karşılık enerji ithalatımız yüzde 16,6 azalarak 5,1 milyar dolara geriledi.

Sonuç olarak, Şubat ayında dış ticaret açığının yüzde 18,1 artışla 9,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 69,6 olduğu ifade edildi.