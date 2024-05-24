GDO’lu mısır skandalında ikinci perde: Bakan da itiraf etti

Tekirdağ’daki GDO’lu mısır skandalında ikinci perde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da skandalı doğruladı. Yumaklı, her türlü idari ve adli soruşturmanın yürütüleceğini, konunun üzerine gideceklerini söyledi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:59
GDO’lu mısır skandalında ikinci perde: Bakan da itiraf etti
Abone Ol google-news

Tekirdağ’da yurtdışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırlara, “GDO’suz raporu” verildiği ortaya çıkmıştı.

Tarım il müdürlüğü laboratuvarlarında yaşanan olayın ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Konunun ortaya çıkması üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı aradı. Tekirdağ Limanı’na gelen 10 gemiden indirilen GDO’lu mısırların tarım il müdürlüğü labarotuvarlarından “GDO’suz gibi geçirilip iç pazara” sokulduğu iddialarına dikkat çekti. Bilgi istedi. Alınan bilgiye göre, Bakan Yumaklı da olayı doğruladı., Yumaklı, konuyu öğrenir öğrenmez savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bakanlık olarak da müfettiş görevlendirdiklerini anlatan Yumaklı’nın, “Adli ve idari tüm soruşturmayı yapacağız. Konunun sonuna kadar üzerine gideceğiz. Bu olayın arkasında kim ya da kimler var ise ortaya çıkaracağız. Tekirdağ’ın adının böyle bir olayla anılmasını doğru bulmuyoruz” dediği öğrenildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da, konuyu bir kez daha Meclis genel kurulunda kürsüden dile getirdi.

"SAĞLIĞIMIZI YOK EDİYORUZ"

Tekirdağ üzerinden birçok geminin kontrolsüz olarak Türkiye’ye girdiğini belirten Aygun, “GDO’lu 7 tane gemi, 3 tane de GDO şüpheli kanola gemisi, toplam 10 tane gemi Tekirdağ’a gelmiş. Eğer siz kendi üreticinizi desteklemiş olsaydınız dışarıdan gemiler gelmezdi, vatandaşımıza sağlıklı ürünleri yedirirdik. Ben buradan tekrar sesleniyorum: Ülkemizin gerçek efendisi olan üreticilerine sahip çıkalım, esnafına sahip çıkalım. Ukrayna’dan, Rusya’dan gelen gemiler şu anda sorunlu ve biz geleceğimizi, sağlığımızı şu anda yok ediyoruz, tehlikeye atıyoruz” dedi. 


gdo haberleri Mısır haberleri tekirdağ haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın avukatı dava açmıştı: Şaban Vatan'a ilk duruşmada beraat

Erdoğan'ın avukatı dava açmıştı: Şaban Vatan'a ilk duruşmada beraat
İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!