GDO’lu mısır skandalında ikinci perde: Bakan da itiraf etti

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:59

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:05

Tekirdağ’da yurtdışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırlara, “GDO’suz raporu” verildiği ortaya çıkmıştı.

Tarım il müdürlüğü laboratuvarlarında yaşanan olayın ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Konunun ortaya çıkması üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı aradı. Tekirdağ Limanı’na gelen 10 gemiden indirilen GDO’lu mısırların tarım il müdürlüğü labarotuvarlarından “GDO’suz gibi geçirilip iç pazara” sokulduğu iddialarına dikkat çekti. Bilgi istedi. Alınan bilgiye göre, Bakan Yumaklı da olayı doğruladı., Yumaklı, konuyu öğrenir öğrenmez savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bakanlık olarak da müfettiş görevlendirdiklerini anlatan Yumaklı’nın, “Adli ve idari tüm soruşturmayı yapacağız. Konunun sonuna kadar üzerine gideceğiz. Bu olayın arkasında kim ya da kimler var ise ortaya çıkaracağız. Tekirdağ’ın adının böyle bir olayla anılmasını doğru bulmuyoruz” dediği öğrenildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da, konuyu bir kez daha Meclis genel kurulunda kürsüden dile getirdi.

"SAĞLIĞIMIZI YOK EDİYORUZ"

Tekirdağ üzerinden birçok geminin kontrolsüz olarak Türkiye’ye girdiğini belirten Aygun, “GDO’lu 7 tane gemi, 3 tane de GDO şüpheli kanola gemisi, toplam 10 tane gemi Tekirdağ’a gelmiş. Eğer siz kendi üreticinizi desteklemiş olsaydınız dışarıdan gemiler gelmezdi, vatandaşımıza sağlıklı ürünleri yedirirdik. Ben buradan tekrar sesleniyorum: Ülkemizin gerçek efendisi olan üreticilerine sahip çıkalım, esnafına sahip çıkalım. Ukrayna’dan, Rusya’dan gelen gemiler şu anda sorunlu ve biz geleceğimizi, sağlığımızı şu anda yok ediyoruz, tehlikeye atıyoruz” dedi.