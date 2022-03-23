Bakan duyurdu: Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı
İlk kez uygulamaya alınan ve başvuruları 18 Şubat'ta başlayan doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen 'Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı.
ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILIYOR
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.
SAĞLIK RAPORU OLAN KRONİK HASTALARA EK ÖDEME
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" diye konuştu.
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