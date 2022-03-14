Doğalgaz cep yakmaya devam ediyor! Her 4 kişiden 1'i kömüre geçti

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:19

Doğalgaz ve elektrik zamları ile beraber düşen satın alma gücü yurttaşları enerji tüketimini kısmaya ve alternatifler üretmeye itti.

İstanbul Ekonomi Araştırma, 3-7 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasında yurttaşlara enerji tüketimini sordu. Araştırmanın bulgularında yurttaşların yüzde 76'sı zamlar karşısında elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını açıkladı.

KÖMÜRE DÖNÜŞ

Araştırmaya göre özellikle benzin zamları sonrası katılımcıların yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade ederken, yüzde 24'ü doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre 2021 yılında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke konumuna geldi. Türkiye'de enerji enflasyonu yüzde 49 olurken, OECD ortalaması yüzde 26 oranında bulunuyor.