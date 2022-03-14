Doğalgaz cep yakmaya devam ediyor! Her 4 kişiden 1'i kömüre geçti
İstanbul Ekonomi Araştırma, Türkiye'nin 12 ilinde 1500 kişi ile yaptığı ankette önemli bulgulara ulaştı. Araştırmada yurttaşların yüzde 76'sının zamlar karşısında enerji tüketimini azalttığı açıklandı. Araştırmada ayrıca, her 4 kişiden birinin kömür kullanmaya başladığı saptandı.
Doğalgaz ve elektrik zamları ile beraber düşen satın alma gücü yurttaşları enerji tüketimini kısmaya ve alternatifler üretmeye itti.
İstanbul Ekonomi Araştırma, 3-7 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasında yurttaşlara enerji tüketimini sordu. Araştırmanın bulgularında yurttaşların yüzde 76'sı zamlar karşısında elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını açıkladı.
KÖMÜRE DÖNÜŞ
Araştırmaya göre özellikle benzin zamları sonrası katılımcıların yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade ederken, yüzde 24'ü doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre 2021 yılında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke konumuna geldi. Türkiye'de enerji enflasyonu yüzde 49 olurken, OECD ortalaması yüzde 26 oranında bulunuyor.
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