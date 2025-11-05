Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı yurttaşlara yönelik sosyal yardım programlarının kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde devam ettiğini belirtti. Göktaş, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımlarını sağlamak, bağımsız yaşamlarını desteklemek için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.