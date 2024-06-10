Bakan Göktaş: İhtiyaç sahipleri için 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:52
Bakan Göktaş: İhtiyaç sahipleri için 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına  (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını bildirdi. 

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla SYDV'lere kaynak aktarıldığını bildirdi. Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimleri için toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldığını, aktarılan kaynağın hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının toplam 6,8 milyar TL olduğunu kaydetti.


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