Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'kayıp çocuk' açıklaması!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:57

Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'kayıp çocuk' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"1912 ÇOCUĞUMUZDAN BİR TANESİ BİLE KAYIP DEĞİL"

Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını ilan ediyorum. Bakın bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle ele alındı yapıldı. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bütün paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı ve dolayısıyla bir tanesinin bile kayıp durumunun söz konusu olmadığının altını çiziyorum."