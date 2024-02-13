Bakan Göktaş tek tek açıkladı! Faizsiz evlilik kredisinde şartlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin şartlarını açıkladı. Göktaş, fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olup 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:16
Bakan Göktaş tek tek açıkladı! Faizsiz evlilik kredisinde şartlar belli oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

YAŞ ARALIĞI BELİRLENDİ

Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor" diye konuştu.

Başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine yönelik bir kriterin olup olmadığına yönelik sorusuna Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" yanıtını verdi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

TAAHHÜT EDİLMESİ GEREKİYOR

Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" açıklamasında bulundu.


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