Bakan Işıkhan’a yanıt geldi: 'Almanya’da sosyal devlet küçülüyor' iddiası yalanlandı!

Türkiye’de emekli maaşlarını ve sosyal güvenlik sistemini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Almanya örneğini paylaştı. Işıkhan, “Almanya’da bir kişinin 40 yıl çalışıp 20 yıl emekli maaşı aldığını, Türkiye’de durumun tersi olduğunu“ belirtirken, "Almanya’da sosyal devlet yapısının küçülmesi gerektiği yönünde haberler çıktı“ açıklaması yaptı.

ALMANYA GRAFİK YAYINLADI

Almanya'da sosyal yardımların toplamı 2024 yılında 1 trilyon 354 milyar Euro oldu. Yardımlar bir önceki yıla göre yüzde 14,8 arttı. Alman İstatistik Dairesi rakamları açıkladı. 2025 yılı Ağustos ayı rakamlarına göre tüm sosyal yardımları yapılan harcamalar önemli ölçüde arttı. Alman Çalışma Bakanlığı da bu rakamları bir grafik ile yayınladı.

Üstelik sosyal yardım harcamalarının yüzde 56,5’i yaşlılık aylıklarına, emekli olup da düşük geliri olanlara ve düşük maaşlılara yapıldı. Emeklilere ve yaşlılara yapılan yardımlardaki artış, bir önceki yıla göre yüzde 13,3 ile 11,4 milyar Euro oldu. Uzun süre yardımı muhtaç olanlara yapılan yardımlar bir yılda 17,7 arttı ve 5,3 milyar Euro’ya çıktı. Geçim yardımlarındaki artış yüzde 11,1 oldu ve 1,6 milyar Euro’ya ulaştı. Sağlık yardımlarındaki artış yüzde 19,4 oldu ve 1,98 milyar Euro’ya yükseldi.

UYUM YARDIMLARI ARTTI AÇIKLAMASI

Uyum yardımları yüzde 12,9 oranında arttı. Buna göre, ülkeye gelen çoğunluğu Suriyeli, Afgan ve Türk kaçak göçmenlere yapılan yardımlar 28,7 milyar Euro’ya çıktı. Almanya’da, bu paranın bir kısmının "Çeteler aracılığıyla ya da tek tek kişiler tarafından yasadışı yollarla alınması nedeniyle“ önlemler tartışılıyor.

İşsizlik yardımı kasasında biriken para 65,7 milyar Euro, Yaşlı Bakım veya genel bakım sigortasında 65,7 milyar Euro, kaza sigortasında 16 milyar Euro bulunuyor. Toplam sosyal yardımlar ve fonlar 1 trilyon 354 milyar Euro’yu buluyor. Almanya’nın emeklilik kasasında yani SGK’sında şu anda 408,2 milyar Euro bulunuyor. Bu da tüm emekli maaşlarını karşılıyor ve ödenen primlerle kasa neredeyse aynı kalıyor.

KAMUDA UÇAK-MAKAM ARACI TASARRUFU

Sosyal yardımlar ve harcamalar artarken, devlet ve kamunun harcamaları düşüyor. Almanya’da başbakan ve bakanlar iki uçak kullanıyor; onlar da Alman Ordusu’na ait. Resmi görevler dışında aile üyeleri, gazeteciler, işadamları uçaklara alınmıyor ve onlar da gidecekse parasını ödüyor. Alman Cumhurbaşkanı’nın sadece bir resmi uçağı var ve sadece resmi görevliler eşlik ediyor.

ARAÇ KONVOYLARI YOK

Alman Cumhurbaşkanlığı’nın 8 makam aracı bulunuyor. Bunun dışında başbakanın iki, diğer bakanların birer tane var. Alman Cumhurbaşkanı bir yere giderken, önünde bir araç, arkasında başka bir koruma aracı ve 8 polis motosikleti eşlik ediyor. Almanya’daki kamu kurumlarının kapılarında makam araçları yığılı değil. Bakanların çoğu artık bisiklete biniyor ya da elektrikli araç kullanıyor. Bakanların veya üst düzey politikacıların resmi yurtdışı görevleri dışında uçakları kullanmaları yasak.