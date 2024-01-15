Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari prim gün sayısı değişti

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:23

Güncelleme: 16.01.2024 - 01:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan herkesi yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunulduğunu bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE ASGARİ PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu.

İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.