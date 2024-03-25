Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim

Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 20:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kırşehir'de yaptığı konuşmada, emeklilere özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini söyledi.

SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız.

Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.