Bakan Işıkhan açıkladı: SGK ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” ifadelerine yer verdi.

Işıkhan’ın açıklaması şöyle:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”