Bakan Işıkhan, asgari ücret konusunda sendikaların görüşünü alacağını belirtirken, Türk-İş’ten yanıt geldi: ‘Ne söylediysek aynı yerdeyiz’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 12 Aralık’ta bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını, komisyonun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceğini söyledi. Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını belirten Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili olarak da, “Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.

Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre, komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. İşçi temsilcileri de “bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan” seçiliyor. Şu anda en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu Türk-İş. Dolayısıyla da yönetmelik gereği asgari ücret toplantısına işçi tarafını temsilen sadece Türk-İş’in belirlediği 5 üyenin katılma yetkisi bulunuyor.

‘NE SÖYLEDİYSEK AYNI YERDEYİZ’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında, bir yıl önce ne söyledilerse aynı yerde olduklarını, bu görüşlerini de geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan’a ilettiklerini anlattı. Ağar, “Biz ne söylediysek aynı yerde duruyoruz” dedi.

RAKAM SUNMADIK

Bakan Işıkhan ile görüşmelerinde asgari ücret konusunda rakam söylemediklerini belirten Ağar, “Görüşmenin ardından da açıkladım. Asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde, ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur. Bizim bakana sunduğumuz bu. Biz bunların dışında bir rakam sunmadık. Basında çıkan rakamlar buradan yola çıkarak onların kendilerinin yaptıkları hesaplar” dedi.

‘GÖRÜŞÜMÜZ BELLİ’

Bakan Işıkhan’ın “sendikalarla görüşeceği” yönündeki açıklaması konusunda da Ağar, şunları söyledi:

“Asgari ücret konusunda mevzuat gereği bizim dışımızdaki diğer konfederasyonların bir yetkisi yok. Bizimle bir iletişim olursa da bizim görüşümüz belli. Biz bir yıl önceden söyledik. Komisyondaki bu yapı değişmezse ‘girmeyiz’ dedik. Genel başkanımız bir yıl önce açıkladı. Komisyonda adil bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı söyledi. Biz bir yıl önce ne söylediysek aynı yerdeyiz. Bu saatten sonra ne değişecek? Neredeyse son günlere gelindi.”

Ağar, dün öğle saatleri itibariyle de kendilerine görüşme konusunda bir talep gelmediğini de belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın komisyonun yapısıyla ilgili Türk-İş’e de sözlü olarak ilettiği, “5+5+1” teklifi konusunda ise Ağar, “Kendileri söylediler ama yine kendileri birşey yapmadılar” dedi.