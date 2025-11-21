Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Optimal bir rakam...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacaklarını belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Işıkhan, İzmir’de düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

'OPTİMAL BİR SEVİYENİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.