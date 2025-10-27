Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: 'Hükümet olarak biz belirlemiyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç istihdamı, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstihdamı artıracak yeni destek paketleri de gündemde.

GENÇ İSTİHDAMI ÖN PLANDA

Bakan Işıkhan, Mardin’deki ziyaretlerinde NEET grubuna yönelik özel bir program hazırlığında olduklarını söyledi. 15-29 yaş arasındaki gençleri istihdam piyasasına kazandırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı. Bu bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

İSTİHDAMI ARTIRAN FİRMALARA YENİ DESTEK PAKETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, istihdamı koruyan ve artıran firmalara yeni bir destek paketi uygulanacak. Bakan Işıkhan, "İstihdamın korunması bizim için çok önemli. İlave istihdam sağlayan firmalara destek vereceğiz. İmalat sanayinde faydalanacak sektör sayısını artıracağız ve destek miktarını yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU HAKKINDA

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişine değinerek, "Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. İşçi ve işveren temsilcileri ile kamu kurumlarından üyeler ülkenin ekonomik koşullarını değerlendiriyor" açıklamasını yaptı.

İSTİHDAM VE EMEKLİLİK DENGESİ

Türkiye’de 32,2 milyon kişi istihdamda bulunurken, emekli sayısı 17 milyona yaklaştı. Bakan, aktif-pasif oranını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ GÜÇLÜ

Emekli aylıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimiz yapısal olarak güçlü. Vatandaşlarımızın yüzde 99’u kapsam altında. Sağlık ve ölüm halinde geride kalanlar da sisteme dahil" dedi.