Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: 'Konu ile ilgili rakam...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını açıkladı. Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili sürecin ise bu hafta netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELECEK

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin “En düşük emekli aylığı artırılacak mı?” sorusunu yanıtlayan Işıkhan, “3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis’e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için” ifadelerini kullandı.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN SON TEKLİF BU HAFTA

Bakan Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin de bilgi verdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Işıkhan, “Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum” dedi.