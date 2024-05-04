Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:13
Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

 


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